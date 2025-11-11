AB küresel karbon piyasalarının gelişimi için Brezilya’nın girişimine destek açıkladı

Avrupa Birliği, 10-21 Kasım tarihleri arasında Brezilya’nın Belém kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) öncesindeki Liderler Zirvesi’nde Brezilya’nın öncülük ettiği Uyumlu Karbon Piyasaları Açık Koalisyonu’na katıldığını duyurdu.

Koalisyon, Paris Anlaşması kapsamında küresel iklim çalışmalarının ilerletilmesi ve Ulusal Katkı Taahhütleri’nin yerine getirilmesi için karbon fiyatlandırması ve piyasa mekanizmaları oluşturulmasını teşvik ediyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB adına deklarasyona onay verirken, uyumlu karbon piyasalarının kapsamını genişletmek için Brezilya ve diğer ortaklarla iş birliği yapmanın önemini vurguladı.

Karbon fiyatlandırmasının kapsamının genişletilmesi

Koalisyonun, uyumlu karbon piyasalarının hedeflerini, etkinliğini ve tarafsızlığını güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bununla birlikte ülkelerin karbon fiyatlandırma çerçeveleri konusunda iş birliği yapmaları, birbirleriyle en iyi yöntemleri paylaşmaları ve standartlarını Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflerle uyumlu hale getirmeleri için ortak bir platform sağladığı ifade ediliyor.

Dünya Bankası tarafından bu yılın Haziran ayında yayımlanan verilere göre 50’den fazla ülkede 80 adet karbon fiyatlandırma aracı kullanılıyor ve bunlar küresel sera gazı emisyonlarının %28’ini kapsıyor. AB’nin 20 yıl önce uygulamaya başladığı Emisyon Ticaret sistemi (ETS), kapsama giren sektörlerin emisyonlarında 2005 yılına kıyasla %50 düşüş sağlarken, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz ulaşım projelerine 250 milyar €’nun üzerinde gelir sağladı.

Ayrıca Avrupa Komisyonu, ortak ülkelerin kendi ETS’sini ve karbon fiyatlandırma mekanizmaları oluşturmasını desteklemek amacıyla 2024 yılının Nisan ayında Uluslararası Karbon Fiyatlandırması ve Piyasa Diplomasisi Görev Gücü’nü kurmuştu.

Deklarasyona 12 ülkeden destek

COP 30’a ev sahipliği yapan Brezilya, 15 Kasım tarihinde koalisyonun bir sonraki adımlarını detaylandırmak ve diğer ülkelerin de katılımını teşvik etmek amacıyla Bakanlar Toplantısı düzenleyecek.

Deklarasyon şimdilik Brezilya, Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada, Şili, Almanya, Meksika, Ermenistan, Zambiya, Fransa ve Ruanda tarafından onaylanırken, yeni katılımcılara halen açık olduğu bildirildi.

AB Komisyonu, Brezilya ile iş birliğini artırma ve Paris Anlaşması çerçevesinde çok taraflı karbon piyasası diyaloğunu genişletme sözü verdi.