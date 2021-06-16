﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

AB kotaların uzatılmasına yönelik önerisindeki hesap hatalarını düzeltti 

Çarşamba, 16 Haziran 2021 16:30:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, çelik ithalatına uygulanan koruma önlemlerini üç yıl uzatma önerisindeki hesap hatalarının düzeltildiğini belirtti.

Düzeltmeden önce 2018 yılındaki ithalat payı %12,5, 2020 yılındaki ithalat payı %20 olarak bildirilmişti. 2018 ve 2020 yıllarındaki ithalat payları sırasıyla %17,1 ve %14,8 şeklinde düzeltildi.

Komisyona göre, 2019 yılındaki ithalat payı 2018 yılına göre %13, 2020 yılındaki ithalat payı ise aynı yıla göre %27 azaldı. Ancak, piyasadaki ithalat hacmi yüksek seviyelerde kalarak komisyonun kararını etkiledi. Söz konusu dönemde, ithalatın payı AB sanayisinin üretimine kıyasla önemli ölçüde artış gösterdi. Koruma önlemleri uygulanmadan önceki yıllarda ithalatın ulaştığı maksimum pay 2017 yılında %11,8 oldu. 2018 yılında uygulanmaya başlanan kotaların ardından ithalat payı %17,1’e yükseldi. İthalatın payı artmış görünse de, AB’nin üretimi söz konusu yılda azaldı. 2017 yılında 254,92 milyon mt olarak kaydedilen üretim hacmi, önlemlerin uygulanmaya başladığı 2018 yılında 200,42 milyon mt seviyesine düştü.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 9 Haziran’da Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği’nin (YİSAD) SteelOrbis ile ortak olarak gerçekleştirdiği online toplantıda, katılımcılardan biri Avrupa’da kapasite kullanımdaki son durumla ilgili olarak, Avrupa’da karantina nedeniyle yüksek fırınların kapatıldığını, bilinçli bir yüksek fırın kıtlığı yaratılıyor gibi gözüktüğünü ve çevreyle alakalı alınan önlemlerden dolayı yeni yüksek fırınların açılmayacağını tahmin ettiğini belirtti.

Yıl

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

İthalat (ton)

18.329.000

21.868.000

26.552.000

29.141.000

30.094.000

34.180.000

29.672.000

25.019.000

Üretim (ton)

243.945.000

249.855.000

248.763.000

249.204.000

254.925.000

200.416.000

189.459.000

168.675.000

İthalatın payı(%)

7,50

8,80

10,70

11,70

11,80

17,10

15,70

14,80

Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Haz

HBIS Group Serbia Smederevo’daki 1 No’lu yüksek fırını yeniden devreye almayı planlıyor
14  Haz

İngiltere koruma önlemlerinin kaldırılmasını önerdiği ürün listesini değiştirdi
11  Haz

Küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde %24,7 arttı
31  May

İDÇ çelikhane kapasitesini iki katına çıkarmak için ekipman görüşmelerine başladı
24  May

Liberty Steel, İngiltere’deki operasyonlarını yeniden finanse etmek için Stocksbridge alaşımlı çelik tesisini satacak