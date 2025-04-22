 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB...

AB Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlamaya hazır

Salı, 22 Nisan 2025 14:04:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister, Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat’a verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.

McAllister, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi politikasının, dünyanın geri kalanını olduğu gibi Avrupa’yı da sarstığını ve parlamentonun çeşitli alanlarda stratejik anlaşmalar yapmak amacıyla ilişkilerini güçlendirmek istediğini ifade etti. AB’nin, Körfez bölgesi ve ötesindeki başlıca ikili ve bölgesel ortağının Suudi Arabistan olduğuna dikkat çeken McAllister, Suudi Arabistan ile olan ortaklığın her zamankinden güçlü olduğunu ve ülkenin hem bölgesel hem de uluslararası rolünün giderek arttığını kaydetti.

Öte yandan McAllister, 1 Nisan tarihinde Avrupa Komisyonunun görüşmelerin yeniden başlaması yönünde anlaşmaya vardığını ve resmi başlangıç için parlamentonun onayının beklendiğini dile getirdi. Görüşmelerin, AB ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin ekonomi dışındaki birçok alanda da güçlendirilmesini sağlayacak siyasi ve yasal bir çerçeve sunacağını ekledi.


Etiketler: Avrupa Birliği Ticaret 

Benzer Haber ve Analizler

AB ve BAE serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelere başlayacak

14 Nis | Çelik Haberler

AB, OECD üyesi olmayan ülkelerin atık ithalatı için ilk başvurularını aldı

26 Şub | Çelik Haberler

Lüksemburg sevkiyatlarını kesintiye uğratan Moselle Nehri’ndeki kaza hurda piyasasını etkileyecek

10 Ara | Çelik Haberler

Süveyş Kanalı krizi Avrupa’da navlun oranlarını %150 artırdı

12 Mar | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu Ukrayna ile taşımacılık anlaşmasını uzatmak istiyor

07 Mar | Çelik Haberler

İspanya merkezli Bergé Celsa’ya lojistik konusunda hizmet verecek

04 Eyl | Çelik Haberler

Assofermet kritik hammaddelerin ihracatında bildirim süresinin uzatılmasını eleştirdi

19 Tem | Çelik Haberler

Assofermet koruma önlemlerinin 30 Haziran tarihine kadar kaldırılmasını talep etti

24 May | Çelik Haberler

AB Rusya’nın yaptırımlardan kaçmak için kullandığı ülkeleri hedef alabilir

05 May | Çelik Haberler

AB üçüncü ülkelerin ticari tehditlerine karşı misilleme uygulayacak

30 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis