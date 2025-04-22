AB Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlamaya hazır

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister, Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat’a verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.

McAllister, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi politikasının, dünyanın geri kalanını olduğu gibi Avrupa’yı da sarstığını ve parlamentonun çeşitli alanlarda stratejik anlaşmalar yapmak amacıyla ilişkilerini güçlendirmek istediğini ifade etti. AB’nin, Körfez bölgesi ve ötesindeki başlıca ikili ve bölgesel ortağının Suudi Arabistan olduğuna dikkat çeken McAllister, Suudi Arabistan ile olan ortaklığın her zamankinden güçlü olduğunu ve ülkenin hem bölgesel hem de uluslararası rolünün giderek arttığını kaydetti.

Öte yandan McAllister, 1 Nisan tarihinde Avrupa Komisyonunun görüşmelerin yeniden başlaması yönünde anlaşmaya vardığını ve resmi başlangıç için parlamentonun onayının beklendiğini dile getirdi. Görüşmelerin, AB ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin ekonomi dışındaki birçok alanda da güçlendirilmesini sağlayacak siyasi ve yasal bir çerçeve sunacağını ekledi.