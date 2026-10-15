AB ve Türkiye yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınması konusunda anlaştı, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu görüştü

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (AEO) programlarının karşılıklı tanınması konusunda anlaşmaya varırken, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič'in açıklamasına göre taraflar, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu ve ticarette kalan engellerin kaldırılmasını da görüştü.

Brüksel'de Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile eş başkanlığını yürüttüğü AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının ardından konuşan Šefčovič, ikili ticari ilişkilerin önemine ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti.

AB-Türkiye arasındaki mal ticareti 2025 yılında yaklaşık 218 milyar €'ya ulaştı

Šefčovič'in açıklamasına göre AB ile Türkiye arasındaki ikili mal ticareti 2025 yılında yaklaşık 218 milyar € ile rekor seviyeye ulaşırken, hizmet ticareti 40 milyar €'yu aştı.

Türkiye, AB'nin toplam mal ticaretinden %4'ün üzerinde pay alarak bölgenin en büyük beşinci ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Motorlu taşıtlar, makineler ve elektrikli ekipmanlar, iki taraf arasındaki ticarette öne çıkan başlıca ürün grupları arasında yer alıyor.

Komiser ayrıca Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yarısından fazlasının AB kaynaklı olduğunu belirtti.

Avrupalı ve Türk iş dünyası temsilcilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısında katılımcılar, Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ve yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesine güçlü destek verdi.

Šefčovič, Türkiye'nin AB'nin Gümrük Birliği ilişkisi yürüttüğü tek büyük ekonomi olduğunu vurgulayarak birçok sektörde tedarik zincirlerinin birbiriyle yakın entegrasyonuna dikkat çekti.

AB ve Türkiye yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınması konusunda anlaştı

Diyalog kapsamında elde edilen başlıca sonuçlardan biri, AB ve Türkiye'nin Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (AEO) programlarının karşılıklı tanınmasına yönelik anlaşma oldu.

Šefčovič'e göre anlaşma, iki tarafın birbirlerinin güvenilir ticaret operatörlerini tanımasına olanak sağlayarak malların sınır ötesi hareketini hızlandıracak ve mevcut Gümrük Birliği çerçevesinde gümrük iş birliğini güçlendirecek.

Türkiye, TAREKS ithalat kontrollerinde şeffaflığı artırmaya yönelik önlemler uygulamaya koydu

Šefčovič, Türkiye'nin Risk Esaslı Ticaret Kontrol Sistemi (TAREKS) ile bağlantılı ticaret engellerinin giderilmesi konusunda da ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Komisere göre Türkiye, AB ihracatçılarının ithalat kontrol sistemini daha kolay kullanabilmesini amaçlayan çeşitli şeffaflık önlemlerini uygulamaya koydu. Šefčovič, TAREKS ile ilgili önemli bir ticaret engelinin kaldırılmasını memnuniyetle karşılarken, teknik sorunların devam ettiğini ve bunların çözümü için iki taraf arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Komiser, AB'nin kalan ticaret engellerinin giderilmesine yönelik kararlılığını yineleyerek Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve daha yakın ekonomik iş birliği konusunda Türkiye ile diyaloğun sürdürüleceğini belirtti.