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AB ve Türkiye gümrük iş birliğini güçlendirecek

Cuma, 17 Temmuz 2026 13:51:27 (GMT+3)   |   İstanbul

AB-Türkiye Gümrük İş birliği Komitesi (CCC), Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) programlarını karşılıklı olarak tanıma kararını kabul etti. Söz konusu karar, iki taraf arasındaki gümrük iş birliğinin güçlendirilmesi açısından yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması (AEO MRA) sayesinde AB ve Türkiye'deki gümrük idareleri birbirlerinin güvenilir ticaret ortağı statüsünü tanıyabilecek. Böylece meşru ticaret kolaylaştırılırken tedarik zinciri güvenliğinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

Anlaşma ticareti kolaylaştıracak ve risk yönetimini güçlendirecek

Avrupa Komisyonuna göre güvenilir ticaret ortağı programlarının karşılıklı tanınması, gümrük idarelerinin risk değerlendirmeleri yaparken ve uygulanacak gümrük kontrollerinin seviyesini belirlerken firmaların Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) statüsünü dikkate almasına olanak sağlayacak.

Komisyon, düzenlemenin yetkilendirilmiş firmalar için gümrük işlemlerini hızlandırmasının yanı sıra AB ve Türkiye gümrük idareleri arasındaki iş birliğini de güçlendirmesinin beklendiğini belirtti.

Anlaşma, iki taraf arasında yetkilendirilmiş yükümlülerin statüsüne ilişkin yapılandırılmış bilgi paylaşım sisteminin oluşturulmasının ardından yürürlüğe girecek.

Mevcut Gümrük Birliği çerçevesini güçlendiriyor

Komisyon, söz konusu anlaşmanın mevcut AB-Türkiye Gümrük Birliği kapsamında gümrük iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olduğunu ve her iki pazardaki ekonomik operatörlere pratik faydalar sağlayacağını ifade etti.

AB ile Türkiye, 1963 Ankara Anlaşması ve 1970 Katma Protokolü temelinde oluşturulan 1995 tarihli Gümrük Birliği ile birbirine bağlı.

Mevcut çerçevede Gümrük Birliği, malların serbest dolaşımına dayanmakla birlikte yalnızca sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerini kapsıyor. Tarım ürünleri ile kömür ve çelik ürünleri ise Gümrük Birliği kapsamı dışında yer almaya devam ediyor ve bu ürünlerin ticareti, menşe esasına dayalı tercihli ticaret düzenlemeleri çerçevesinde yürütülüyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Birliği Ticaret Görüş 

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