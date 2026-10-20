İtalya'nın güneyindeki grev ve protestolar lojistik sorunlar yaratabilir, Ilva'ya ilişkin belirsizlik sürüyor

İtalya'da kamyon şoförlerinin grevleri nedeniyle yaşanan ciddi aksamalar, mal ve akaryakıt dağıtımı üzerinde baskı oluşturuyor. Teslimat takvimlerini, araç bulunabilirliğini ve müşteri teslim maliyetlerini etkileyebilecek bu sorunların çelik sektörüne de yansıması olası görünüyor. Bununla birlikte Taranto'daki eski Ilva tesisinde grevin 16 Ekim'de sona ermesine rağmen üretime ilişkin belirsizliklerin sürmesi mevcut zorlukları artırırken, hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmelerin devam ettiği anlaşılıyor.

Lojistik sorunlarına sanayideki zorluklar ekleniyor

Avrupa çelik piyasası oyuncuları aylardır gecikmelerden, araç yetersizliğinden, yol ve altyapı eksikliklerinden ve yüksek maliyetlerden şikâyet ettiği için lojistik sorunlar yeni değil. İtalya'da bu memnuniyetsizlik ağırlıklı olarak ülkenin güneyinde yoğunlaşan grevlere, protestolara ve yol kapatma eylemlerine dönüştü. Ülke çapında bir eylemden ziyade yerel iş bırakma eylemleri, bağımsız komitelerin girişimleri ve münferit protesto noktaları söz konusu.

Yerel basında yer alan haberlere göre Sicilyalı Kamyon Şoförleri Komitesi, üyelerinin Sicilya limanlarında araçlarını durdurduğunu açıklayarak 16-20 Ekim tarihleri arasında iş bırakma çağrısında bulundu. İtalyan haber ajansı Rai News, “Sicilyalı Kamyon Şoförleri Komitesi üyelerine ait kamyonlar ve ağır vasıtalar limanlarda bekliyor; gemilerden yük boşaltmıyor ve şirket sahalarına teslimat yapmıyor,” ifadelerini kullandı.

Calabria, Puglia ve Campania bölgelerinde de ana yol ve otoyol girişlerinde çok sayıda protesto noktası oluşturuldu.

Yüksek akaryakıt fiyatları ve maliyet baskısı protestoları tetikliyor

Yüksek akaryakıt fiyatları, protestoların açıkça belirtilen nedenleri arasında yer alıyor. Rai News'e göre kamyon şoförlerinin motorin maliyetleri bu yılın Şubat ayına kıyasla 0,35€/litre arttı.

Protestolar nedeniyle akaryakıt dahil mal taşımacılığı giderek zorlaşırken, İtalya'nın güneyindeki çok sayıda akaryakıt istasyonunda stoklar tükendi. Eski Ilva çalışanlarının 16 Ekim'e kadar Eni'nin Taranto rafinerisinin girişine yakın devlet yolunu kapatması da bu duruma katkıda bulundu.

Eski Ilva'da anlaşmazlığın nedenleri ve tesislerin durumu

İtalya'daki başlıca sendikalar 12 Ekim'de Acciaierie d'Italia'nın (eski Ilva) çalışanlarının yanı sıra taşeron şirketlerin çalışanlarını ve hizmet personelini de kapsayan eylemler başlattı. Ertesi gün hükümetten yeterli yanıt alınamaması nedeniyle 48 saatlik yeni bir grev çağrısı yapıldı. İtalyan Metal İşçileri Sendikası Uilm Chigi Sarayı'nda 27 Ekim için bir toplantı planlandığını söyleyerek istihdam, çevrenin korunması ve sanayi faaliyetlerine ilişkin güvencelerin yanı sıra net bir karbonsuzlaşma stratejisi talep etti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, Temmuz sonunda Taranto tesisindeki sıcak üretim tesislerinin sağlık gerekçeleriyle durdurulmasına karar verilmişti. Bununla birlikte konuya ilişkin Yargıtay duruşmasının gerçekleştirildiği bugün yayımlanan haberlere göre Yargıtay Başsavcılığı, olağanüstü yönetim altındaki Acciaierie d'Italia'nın itirazlarını yalnızca kısmen kabul etti, tesislerin durdurulmasına ilişkin nihai karar ise daha ileri bir tarihte açıklanacak.

Öte yandan Novi Ligure ve Cenova tesislerinde üretim devam edebilecek. Cenova tesisinde çalışanların düzenlediği ve Cenova Havalimanı'nın girişlerinin kapatılmasına neden olan grev Chigi Sarayı'nda 27 Ekim'de yapılacak toplantının doğrulanmasının ardından dün, 19 Ekim'de sona erdi.

Çelik teslimatları ve tedarik üzerindeki olası etkiler

Lojistikte yaşanan aksamalar açıkça ortaya konmuş olsa da bunların çelik sektörü üzerindeki kesin etkisi henüz değerlendirilmiş değil. Şu ana kadar protestolar nedeniyle çelik kargolarının engellendiğine, teslimatların geciktiğine veya siparişlerin iptal edildiğine ilişkin somut bir bilgi bulunmuyor.

Bununla birlikte üç temel risk alanı öne çıkıyor:

Teslimatların öngörülebilirliğinin azalması: Protesto noktaları ve kapatılan erişim yolları, yükleme ve boşaltma takvimlerinin kaçırılmasına yol açarak malzeme hazır olsa bile teslimatların yeniden planlanmasını gerektirebilir.

Tedarikte aksamalar: Kara yoluyla taşınan hurda, yarı mamul ve nihai mamullerde güzergâhların kesintiye uğraması müşterilere teslimatların gecikmesine yol açabilir.

Sefer başına maliyetlerin yükselmesi: Bekleme süreleri, alternatif güzergâhlar, araçların yeniden konumlandırılması ve yakıt ikmalindeki güçlükler, teslim edilen malzemenin ton başına lojistik maliyetini artırabilir.

Distribütörler ve çelik servis merkezlerinin bu sorunlardan ne kadar etkileneceği kullanılabilir stok seviyelerine ve aksayan bir teslimatın alternatif bir sevkiyatla ne kadar ikame edilebildiğine bağlı olacak. Ayrıca artan taşıma maliyetleri fabrika çıkışı fiyatları etkilemeden müşteri teslim fiyatlarına yansıyabilir.

Kısa vadeli görünüm

Kısa vadede durumun normale dönmesi protesto noktalarının fiilen kaldırılmasına, akaryakıt tedarikinin yeniden sağlanmasına ve hükümetin taahhütlerini uygulamasına bağlı olacak. Ilva açısından ise Milano'daki Yargıtay sürecinin sonucu ile şirketin sanayi faaliyetleri ve istihdamına ilişkin 27 Ekim'de yapılacak görüşmeler belirleyici olacak.

Çelik piyasası oyuncuları açısından başlıca riskler teslimat sürelerinin güvenilirliğinin azalması ve müşteriye ulaşan malzemenin maliyeti üzerindeki yukarı yönlü baskı olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte bu sorunlara bağlı yaygın bir fiyat artışından söz etmek için henüz erken.