AB hile tespiti nedeniyle üç ülkeden ithal paslanmaz soğuk rulo saca vergi getirdi

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 11:33:55 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk rulo saca uygulanan antidamping ve sübvansiyon önlemlerini, söz konusu ürünlerin Tayvan, Türkiye ve Vietnam’dan ithalatını da kapsayacak şekilde genişlettiğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk rulo saca uygulanan önlemlerin, ürünler Tayvan, Türkiye ve Vietnam’dan sevk edilerek ihlal edilip edilmediğine ilişkin soruşturmalar Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) 3 Temmuz tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılmıştı. Soruşturmaların sonucunda Endonezya’dan ithal edilen paslanmaz soğuk rulo sacın, Tayvan, Türkiye ve Vietnam'dan AB’ye gönderilen ürünle aynı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduğu, bu nedenle söz konusu ülkelerde üretilse de üretilmese de benzer ürünler olarak değerlendirilebileceği tespit edildi.

Bu nedenle komisyon, Tayvan ve Vietnam’dan paslanmaz soğuk rulo sac ithalatına %19,3 oranında antidamping vergisi, Tayvan, Türkiye ve Vietnam’dan ithal söz konusu ürünlerin ithalatına ise %20,5 oranında sübvansiyon vergisi getirdi. Endonezya’dan ithal söz konusu ürünlere yönelik antidamping vergileri %9,3-20,2, sübvansiyon vergileri ise %0-21,4 oranlarında yer alıyor.

EUROFER’in Genel Direktörü Axel Eggert, “Soruşturmalar, paslanmaz soğuk rulo sac ithalatında ürünleri Tayvan, Türkiye ve Vietnam’dan göndermek suretiyle hile yapıldığını doğruladı. Hile karşıtı önlemler, orijinal önlemlerin etkinliğini sağlamak, Endonezya’dan gelen ucuz ve sübvansiyonlu yarı mamullerin (paslanmaz slab ve sıcak rulo sac) Avrupa pazarına serbestçe girmesini ve Avrupa paslanmaz çelik piyasasını tehlikeye atmasını önlemek açısından mühim," şeklinde konuştu.