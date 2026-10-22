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AB ETS kapsamındaki piyasa istikrar rezervinde tahsisat iptal eşiğini 700 milyona yükseltme konusunda anlaştı

Perşembe, 22 Ekim 2026 10:32:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) piyasa istikrar rezervinde yapılacak değişiklikler üzerinde geçici anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Söz konusu değişikliklerle endüstriyel rekabet gücü desteklenirken, uzun vadeli likiditenin ve öngörülebilirliğin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bu doğrultuda piyasa istikrar rezervinde tutulan tahsisatların geçersiz sayılmaya başlayacağı eşiğin 400 milyondan 700 milyona yükseltilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Daha yüksek tahsisat eşiği AB karbon piyasasında istikrarı artırmayı amaçlıyor

Mevcut mekanizma kapsamında AB karbon piyasasında tahsisat fazlası oluşmasını önlemek amacıyla belirlenen eşiği aşan tahsisatlar kalıcı olarak iptal ediliyor. Eşiğin yükseltilmesiyle rezervde daha fazla tahsisat tutulabileceği ve bunun gelecekte yaşanabilecek arz sıkıntılarına ve fiyat dalgalanmalarına karşı ek güvence sağlayacağı ifade edildi.

AB Konseyi, değişiklikle piyasa istikrar rezervinin değişen piyasa koşullarına, özellikle 2035 sonrasında tahsisat arzında yaşanabilecek sıkıntıya daha etkili yanıt vermesinin hedeflendiğini aktardı. Tahsisat iptal mekanizmasının uygulanmaya başladığı 2023'ten bu yana ETS kapsamında geçmişten gelen arz fazlasını gidermek amacıyla 3 milyardan fazla emisyon tahsisatının kalıcı olarak piyasadan kaldırıldığı paylaşıldı.

Tahsisat iptal mekanizması korunacak

Avrupa Komisyonu başlangıçta tahsisat iptal mekanizmasının süresiz olarak askıya alınmasını önermiş olsa da AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, tahsisat eşiği yükseltilerek mekanizmanın korunması konusunda uzlaştı. Böylelikle tahsisat fazlasını önleyen mekanizmanın korunmasının ve rezervin gelecekteki piyasa dalgalanmalarına daha etkili yanıt vermesinin hedeflendiği aktarıldı.

Aynı zamanda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun, piyasa istikrar rezervine ilişkin kuralları da kapsayan ve ETS'ye ilişkin devam eden gözden geçirme süreci kapsamında tahsisat iptal eşiğinin kademeli olarak düşürülmesinin değerlendirilmesi konusunda uzlaştığı belirtildi. Ayrıca anlaşmanın resmi olarak kabul edilmeden önce AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasının gerektiği de ifade edildi.

Etiketler: Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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