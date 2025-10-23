 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB...

AB enerji fiyatlarını düşürmek ve sanayiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı

Perşembe, 23 Ekim 2025 14:21:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, hem sanayi kullanımı hem de hane tüketimi için enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla yeni önlemler açıkladı. Bununla birlikte Uygun Fiyatlı Enerji Eylem Planı’nda bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurdu.

Komisyon, enerji fiyatlarının 2022 yılında kaydedilen zirve seviyelere kıyasla düşmüş olmasına rağmen küresel rakiplerin fiyatlarına kıyasla halen yüksek olduğunu ve bu durumun, hem AB sanayisinin rekabetçiliğini hem de kullanıcıların alım gücünü zayıflattığını belirtti. Yeni plan, üye devletlerle iş birliği içerisinde acil yardım ve uzun vadeli yapısal önlemleri kapsıyor.

Enerji maliyetlerini düşürmek için yedi önlem

Komisyon, maliyetlerin düşürülmesini hızlandırmak ve AB genelinde güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerjiyi sağlamak için yedi önlem sundu:

  • Üye devletlerin, Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımları Çerçevesi’ni kullanarak fiyat indirimi ve karbonsuzlaşma desteği aracılığıyla enerji yoğun sektörlere yardım sağlaması istendi. Komisyon, üye devletlerin devlet yardımlarını tutarlı bir şekilde uygulaması için bu yılın sonuna kadar kılavuz yayımlayacak.
  • Hükümetlerin, AB Uyum Fonları’nı ulusal elektrik şebekelerinin modernizasyonuna ve enerji depolama kapasitesinin artışına tahsis etmeleri talep edildi. Revize edilmiş yatırım programları yıl sonuna kadar sunulabilecek ve komisyon, üye devletlere verimli, düşük riskli finansman mekanizmaları tasarlamasında yardımcı olacak.
  • Komisyon, sanayi şirketlerine yeni finansman araçlarına erişmek için Avrupa Yatırım Bankası ve ulusal teşvik bankalarıyla iş birliği yapmalarını tavsiye etti. Şirketlerin enerji alım anlaşmalarını desteklemek için 500 milyon €’luk pilot program başlatıldı. Bu program şirketlerin istikrarlı ve uzun vadeli enerji fiyatlarını güvence altına almasına ve piyasa dalgalanmalarına maruz kalma riskini azaltmasına yardımcı olacak.
  • Üye devletlerin, Yenilenebilir Enerji Direktifi kapsamındaki yeni kuralları uygulayarak yenilenebilir enerji, depolama ve şebeke projeleri için izin süreçlerini hızlandırması talep edildi. Yıl sonuna kadar kabul edilmesi planlanan yeni Şebeke Paketi’nde sürecin basitleştirilmesine yönelik ilave yönergeler bulunacak.
  • Komisyon, kesintisiz elektrik iletim hatları aracılığıyla ülke dışındaki enerji bağlantılarını ve ulusal şebeke altyapısını güçlendirecek. Aynı zamanda AB Enerji Birliği genelinde yaşanan arz sıkıntıları ele alınacak.
  • AB, uygun fiyatlı doğal gaz fiyatları sağlamak için ABD, Norveç ve Katar gibi tedarikçilerle ortaklıklarını genişletecek. Sanayi sektörleri ve kamu hizmetlerine rekabetçi ve çeşitlendirilmiş doğal gaz tedariki sağlamak amacıyla Avrupa’nın güneydoğusunda bölgesel talep toplama çalışması başlatılacak.
  • Vergilerin, enerji faturalarının üçte birini oluşturabildiğini göz önünde bulunduran komisyon, üye devletlerin özellikle enerji yoğun sektörler ve kullanıcıların elektrik vergilerini azaltmalarına yardımcı olmak amacıyla önerilerde bulunacak ve teknik destek sağlayacak.

Etiketler: Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

GMH Gruppe yeşil çelik ve döngüsel ekonomi odaklı yeniden yapılandırma sürecini tamamladı

23 Eki | Çelik Haberler

ABS İtalya’da yeni yeşil çelik tesisinin inşasına 2026’da başlıyor

22 Eki | Çelik Haberler

Volkswagen döngüsel üretim için GMH Gruppe’nin yeşil çeliğini kullanacak

22 Eki | Çelik Haberler

Voestalpine: Ücretsiz karbon tahsisatlarının uzatılmaması halinde maliyetler 2 milyar € artacak

21 Eki | Çelik Haberler

Thyssenkrupp çelik biriminin satışı için Jindal Steel ile görüşmelerini sürdürüyor

21 Eki | Çelik Haberler

Siemens Mobility ve Voestalpine’den raylı sistem üretiminde yeşil çelik kullanımını artırmak için iş birliği

21 Eki | Çelik Haberler

AB sanayi birlikleri ETS ve SKDM’nin nihai referans değerlerinin bir an önce yayımlanmasını istiyor

20 Eki | Çelik Haberler

AB temiz iklim geçişi için küresel ortaklıklarını güçlendirecek

20 Eki | Çelik Haberler

AB, SKDM’de yapılan değişiklikleri kabul ederek 50 mt’luk eşik getirdi ve raporlamayı basitleştirdi

17 Eki | Çelik Haberler

Slovakya endüstriyel karbonsuzlaşma projeleri için 150 milyon €’luk finansman turu başlattı

17 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis