AB enerji fiyatlarını düşürmek ve sanayiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı

Avrupa Komisyonu, hem sanayi kullanımı hem de hane tüketimi için enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla yeni önlemler açıkladı. Bununla birlikte Uygun Fiyatlı Enerji Eylem Planı’nda bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurdu.

Komisyon, enerji fiyatlarının 2022 yılında kaydedilen zirve seviyelere kıyasla düşmüş olmasına rağmen küresel rakiplerin fiyatlarına kıyasla halen yüksek olduğunu ve bu durumun, hem AB sanayisinin rekabetçiliğini hem de kullanıcıların alım gücünü zayıflattığını belirtti. Yeni plan, üye devletlerle iş birliği içerisinde acil yardım ve uzun vadeli yapısal önlemleri kapsıyor.

Enerji maliyetlerini düşürmek için yedi önlem

Komisyon, maliyetlerin düşürülmesini hızlandırmak ve AB genelinde güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerjiyi sağlamak için yedi önlem sundu: