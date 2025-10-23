AB enerji fiyatlarını düşürmek ve sanayiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı

Avrupa Komisyonu, hem sanayi kullanımı hem de hane tüketimi için enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla yeni önlemler açıkladı. Bununla birlikte Uygun Fiyatlı Enerji Eylem Planı’nda bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurdu.
Komisyon, enerji fiyatlarının 2022 yılında kaydedilen zirve seviyelere kıyasla düşmüş olmasına rağmen küresel rakiplerin fiyatlarına kıyasla halen yüksek olduğunu ve bu durumun, hem AB sanayisinin rekabetçiliğini hem de kullanıcıların alım gücünü zayıflattığını belirtti. Yeni plan, üye devletlerle iş birliği içerisinde acil yardım ve uzun vadeli yapısal önlemleri kapsıyor.
Enerji maliyetlerini düşürmek için yedi önlem
Komisyon, maliyetlerin düşürülmesini hızlandırmak ve AB genelinde güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerjiyi sağlamak için yedi önlem sundu:
- Üye devletlerin, Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımları Çerçevesi’ni kullanarak fiyat indirimi ve karbonsuzlaşma desteği aracılığıyla enerji yoğun sektörlere yardım sağlaması istendi. Komisyon, üye devletlerin devlet yardımlarını tutarlı bir şekilde uygulaması için bu yılın sonuna kadar kılavuz yayımlayacak.
- Hükümetlerin, AB Uyum Fonları’nı ulusal elektrik şebekelerinin modernizasyonuna ve enerji depolama kapasitesinin artışına tahsis etmeleri talep edildi. Revize edilmiş yatırım programları yıl sonuna kadar sunulabilecek ve komisyon, üye devletlere verimli, düşük riskli finansman mekanizmaları tasarlamasında yardımcı olacak.
- Komisyon, sanayi şirketlerine yeni finansman araçlarına erişmek için Avrupa Yatırım Bankası ve ulusal teşvik bankalarıyla iş birliği yapmalarını tavsiye etti. Şirketlerin enerji alım anlaşmalarını desteklemek için 500 milyon €’luk pilot program başlatıldı. Bu program şirketlerin istikrarlı ve uzun vadeli enerji fiyatlarını güvence altına almasına ve piyasa dalgalanmalarına maruz kalma riskini azaltmasına yardımcı olacak.
- Üye devletlerin, Yenilenebilir Enerji Direktifi kapsamındaki yeni kuralları uygulayarak yenilenebilir enerji, depolama ve şebeke projeleri için izin süreçlerini hızlandırması talep edildi. Yıl sonuna kadar kabul edilmesi planlanan yeni Şebeke Paketi’nde sürecin basitleştirilmesine yönelik ilave yönergeler bulunacak.
- Komisyon, kesintisiz elektrik iletim hatları aracılığıyla ülke dışındaki enerji bağlantılarını ve ulusal şebeke altyapısını güçlendirecek. Aynı zamanda AB Enerji Birliği genelinde yaşanan arz sıkıntıları ele alınacak.
- AB, uygun fiyatlı doğal gaz fiyatları sağlamak için ABD, Norveç ve Katar gibi tedarikçilerle ortaklıklarını genişletecek. Sanayi sektörleri ve kamu hizmetlerine rekabetçi ve çeşitlendirilmiş doğal gaz tedariki sağlamak amacıyla Avrupa’nın güneydoğusunda bölgesel talep toplama çalışması başlatılacak.
- Vergilerin, enerji faturalarının üçte birini oluşturabildiğini göz önünde bulunduran komisyon, üye devletlerin özellikle enerji yoğun sektörler ve kullanıcıların elektrik vergilerini azaltmalarına yardımcı olmak amacıyla önerilerde bulunacak ve teknik destek sağlayacak.