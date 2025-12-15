AB emisyonların 2040’a kadar %90 azaltılması hedefi için anlaşmaya vardı

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi müzakerecileri, AB İklim Yasası’nda değişiklikler yapmak üzere anlaşmaya vararak 2040 yılı için yeni ve bağlayıcı bir ara iklim hedefi belirledi. Anlaşma uyarınca AB, 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını 1990 yılındaki seviyelere kıyasla %90 oranında azaltacak ve bu sayede 2050 yılı iklim nötrlüğü hedefini güçlendirecek.

Anlaşma, üye devletlerin 2040 yılı hedefine ulaşması için daha fazla esneklik tanıyor ve yeşil dönüşümün AB’nin rekabet gücünü artırma hedefiyle birlikte ilerlemesi gerektiği görüşünü yansıtıyor. 2036 yılından itibaren gerekli emisyon azaltımlarının bir kısmının Paris Anlaşması ile uyumlu yüksek kalite uluslararası karbon kredileri kullanılarak gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Avrupa Parlamentosunun talebi doğrultusunda bu kredilerin AB’nin stratejik çıkarlarıyla çelişen projeleri finanse etmesini önleyecek koruyucu hükümler de anlaşmaya eklendi.

Karbon kredilerinin rolü değerlendirilecek ve ETS’nin bütünlüğü korunacak

Tüm bunlara paralel olarak Avrupa Komisyonu, yakında yürürlüğe girecek olan yeni iklim yönetmeliğinde 2040 yılı hedefiyle bağlantılı uluslararası karbon kredilerinin rolünü daha ayrıntılı biçimde analiz etmeyi taahhüt etti. Bu bağlamda AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) istikrarının ve bütünlüğünün korunmasının öncelikli olacağını vurguladı.

Bununla birlikte anlaşma, ETS kapsamında azaltılması zor olan emisyonların dengelenmesi için kalıcı karbon gideriminin kullanılmasına olanak tanıyacak ve maliyetlerin düşürülmesi için hem sektörlerde hem de politikalarda esnekliği artıracak.

ETS 2 uygulaması 2028’e ertelendi

Bununla birlikte müzakereciler, ETS 2’nin başlangıç tarihinin bir yıl ertelenmesi konusunda da anlaşmaya vardı. Binalar ve kara yolu taşımacılığındaki yakıt kullanımından kaynaklanan emisyonları kapsayan yeni sistem, 2027 yerine 2028 yılında yürürlüğe girecek. Başlangıç tarihinin ertelenmesiyle hanehalkları, işletmeler ve üye devletlere yeni sisteme uyum sağlamak için ek süre tanınması amaçlanıyor.

İki yılda bir değerlendirmeler yapılacak

İklim Yasası’nda yapılan değişikliklerle birlikte Avrupa Komisyonu, en güncel bilimsel verileri ve teknolojik gelişmeleri, net karbon azaltım miktarlarının yeterliliğini, sektörlerin yaşadığı zorlukları ve enerji fiyatlarının işletmeler ile hanehalkları üzerindeki etkileri dahil olmak üzere ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak 2040 yılı hedefinin ilerleyişini iki yılda bir değerlendirecek. Komisyon, bu değerlendirmeleri baz alarak rekabet gücünü, ekonomik refahı ve sosyal istikrarı korumak amacıyla 2040 yılı hedefinde olası değişiklikler veya ilave politika önlemleri önerebilecek.

Anlaşma Avrupa Parlamentosunda oylamaya sunulacak ve kararın Avrupa Konseyi tarafından resmi olarak onaylanması gerekecek. İklim Yasası’nda yapılan değişiklikler Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.