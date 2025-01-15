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AB Çin’den ithal teneke levhaya geçici antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 15 Ocak 2025 15:57:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal teneke levhaya yönelik 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Komisyon, dampingli ithalatın iç piyasada daha fazla maddi zarara yol açmasını engellemek amacıyla geçici antidamping vergisi uygulama kararı aldı.

Böylelikle geçici antidamping vergileri, Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. ve WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd. için %14,1, Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. için %47,1 ve diğer Çinli şirketler için %62,6 olarak hesaplandı. Ayrıca vergilerin altı ay süreliğine geçerli olacağı bildirildi.

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080 ve 7212408085 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere soruşturma, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) Çin’den yapılan teneke levha ithalatının ciddi oranda arttığı ve bu durumun yerel sektörde maddi zarara neden olduğu gerekçesiyle 2 Nisan tarihinde yaptığı başvuru üzerine geçtiğimiz yılın Mayıs ayında başlatılmıştı.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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