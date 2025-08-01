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ABD’nin teneke levha ihracatı 2025’in Mayıs ayında %2,3 yükseldi

Cuma, 01 Ağustos 2025 09:53:29 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin teneke levha ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %2,3 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %46,3 düşüşle 3.559 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 4 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 8,1 milyon $’a kıyasla 3,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke 1.152 mt ile Meksika oldu. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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