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AB Çin’den ithal teneke levhaya nihai antidamping vergisi getirdi

Cuma, 30 Mayıs 2025 12:29:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu Çin’den ithal teneke levhaya nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı. Soruşturma 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

Soruşturma, Çin’den ithal edilen teneke levhanın AB pazarına dampingli fiyatlarla satıldığını ve AB’li teneke levha üreticilerine zarar verdiğini ortaya koydu.

Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik nihai antidamping vergileri %13-62 oranları arasında yer alıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 14 Ocak tarihinde getirilen geçici antidamping vergileri %14,1, %47,1 ve %62,6 oranlarında belirlenmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080 ve 7212408085 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Levha Teneke Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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