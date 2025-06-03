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AB Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping soruşturmasını iptal etti

Salı, 03 Haziran 2025 14:09:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik başlattığı antidamping soruşturmasını Avrupa Çelik Boru Birliği’nin başvurusunu geri çekmesiyle iptal ettiğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturma, Avrupa Çelik Boru Birliği’nin Çin’den yapılan dikişsiz boru ithalatının ciddi oranda arttığı ve bu durumun yerel sektörde maddi zarara neden olduğu gerekçesiyle 2 Nisan tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312030, 7304318030, 7304395030, 7304398230, 7304398320, 7304518930, 7304598230 ve 7304598320 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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