AB çelik sektörünün karbonsuzlaşmasını hızlandırmak için Kömür ve Çelik Araştırma Fonu’nu 2034’e kadar uzattı

Avrupa Konseyi, Kömür ve Çelik Araştırma Fonu’nda (RFCS) yapılacak değişikliklere ilişkin uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu kapsamda kömür ve çelik sektörlerinde araştırma ve inovasyon yatırımlarını hızlandırmayı ve basitleştirmeyi amaçlayan iki konsey kararının onaylandığını bildirdi.

Program 2034’e kadar uzatıldı, toplam 800 milyon € kaynak öngörülüyor

Alınan karara göre programın süresi Avrupa Komisyonunun başlangıçta önerdiği 2030 yerine 2034’e kadar uzatılacak. Yıllık fon tahsisleri eşit şekilde dağıtılacak ve yılda 120 milyon €’ya varan yatırım yapılabilecek.

Bu doğrultuda 2034 yılına kadar toplam yaklaşık 800 milyon € tutarında araştırma ve inovasyon finansmanının mobilize edilmesi bekleniyor.

Karbonsuzlaşma ve rekabet gücüne odaklanılıyor

Yapılan değişikliklerle birlikte fonun hedeflerinin daha net biçimde tanımlandığı ve dolayısıyla rekabet gücünün artırılmasına, Avrupa çelik sektöründeki karbonsuzlaşma yatırımlarının desteklenmesine ve kömür madenciliği yapılan bölgelerde adil dönüşümün sağlanmasına daha çok odaklanılacağı ifade edildi.

Bununla birlikte eş finansman oranlarının Horizon Europe programıyla uyumlu hale getirileceği belirtildi. Böylelikle sanayi şirketleri AB finansmanının %70’inden yararlanabilecekken, KOBİ’ler, start-up’lar ve akademik kurumların ise %100’e kadar destek alabileceği vurgulandı.

Bu değişikliklerle birlikte RFCS’ye erişimin kolaylaştırılmasının, fonun cazibesinin artırılmasının ve İnovasyon Fonu ile Horizon Europe gibi AB’nin diğer araçlarıyla uyumun güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

2027’de yürürlüğe girmesi bekleniyor

Yapılan revizelerin kabul görmesi için hem Avrupa Parlamentosunun onayı hem de istişare sürecinin tamamlanmasının gerektiği belirtildi. Gerekli prosedürlerin tamamlanması ve AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından yenilenen RFCS’nin 2027’nin Ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.