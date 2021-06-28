AB çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerini üç yıl uzattı

Pazartesi, 28 Haziran 2021 17:20:39 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, ürün kategorisi bazında geleneksel ticaret akışını koruyarak, AB’nin 26 çelik ürün kategorisini kapsayan koruma önlemlerinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar üç yıl daha uzatıldığını açıkladı. Komisyon ayrıca kota hacimlerini %3 oranında artırdı ve kotaların aşılması durumunda ürünlere %25 vergi uygulanacak. Söz konusu uzatmadan iki yıl sonra, koruma önlemlerinin 30 Haziran 2023 tarihinde sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirlemek için bir inceleme yapılacak.

Komisyona göre, ithalatın ticaretteki payı 2019 yılında 2018 yılına göre %13, 2020 yılında ise aynı yıla göre %27 azaldı. Komisyon, ithalat payının kademeli olarak azalmasına rağmen koruma önlemleri uygulanmaya başlamadan önceki yıl olan 2017’ye kıyasla değişmediğini belirtti. Ayrıca, koruma önlemlerinin uygulandığı dönemde ithalatın payı, uygulanmadan önceki yıllara göre daha yüksek seviyelerde yer aldı.

Öte yandan Komisyon, toplam kotanın %36’sına karşılık gelen yaklaşık 1 milyon mt kotanın, koruma önlemlerinin sona ermesine bir buçuk aydan daha az bir süre kala kullanılmadığını da belirtti. Bu da, kullanıcıların birden fazla kaynaktan yeterli çelik tedarik etme olanağına sahip olduğunu ve koruma önlemlerinin etkin arzı sınırlamadığını gösteriyor.

Piyasa kaynakları, koruma önlemlerinin uzatılmasının resmileşmesiyle AB’nin alımlarda biraz daha aktif olmasını bekliyor. Hindistan resmi açıklamadan önce üçüncü çeyreğe ayrılan kotadan satış yapıyordu ve Temmuz ayından itibaren ülkeye girecek, gümrüklerde bekleyen yüksek miktarda ürün var. Bu sevkiyatlar bölgeye girdikten sonra üçüncü çeyreğe ayrılan kotanın ne kadar dolu olduğu daha net görülecek.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Küresel çelik kapasitesi fazlalığı ve ABD’nin 232. Madde vergileri dahil olmak üzere, koruma önlemlerinin uygulanmaya başlamasını gerektiren koşullar hala mevcut. Vergiye tabi olmayan kota miktarı, koruma önlemlerinin getirildiği rekor ithalat seviyelerinden -2015-2017 yılları- en az %15 yüksek olduğundan bu uzatma kullanıcılara ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri yurtdışından temin etme konusunda geniş bir fırsat sunuyor,” dedi.