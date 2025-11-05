Assofermet: Araştırmalar Avrupa'da hurda arzının daralacağı iddiasını çürütüyor

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, Avrupa Komisyonunun Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından yayımlanan son çalışmalarda AB çelik tedarik zincirine ilişkin sonuçları memnuniyetle karşıladı. Bulgulara göre Avrupa’da hurda arzı uzun süredir yerel talebin üzerinde ve bu durumun en az 2035’e kadar devam etmesi bekleniyor.

JRC’nin analizleri, Avrupa’da hem yeni hurda hem de kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerden elde edilen hurdaların toplam miktarının önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini, bunun da Avrupa çelik sanayisine yüksek seviyede hammadde arzı sağlayacağını ortaya koyuyor. Assofermet bu eğilimin, Avrupa Birliği içinde hurda arzında potansiyel bir daralma olacağı yönündeki iddiaları net biçimde çürüttüğünü vurguladı.

AB’nin hurda ihracatına ilişkin devam eden tartışmalar kapsamında görüşünü yineleyen dernek, geri dönüştürülmüş malzeme kıtlığının Avrupa çelik sanayisi için “ne bugün ne de önümüzdeki on yıl içinde” bir tehdit olarak görülemeyeceğini belirtti. Assofermet’e göre asıl odak konusu hurda kalitesinin iyileştirilmesine yöneltilmeli. Dernek, JRC’nin verilerine göre AB’den ihraç edilen hurdaların geri dönüşüm ve işleme süreçlerinden geçmiş olmasına rağmen %87’sinin orta veya düşük kalite olduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda Assofermet, Avrupa ve ulusal birliklere geri dönüşüm sektörünü destekleyecek politikalar uygulama çağrısını yineledi. Dernek, yapay zekâ kullanımı da dâhil olmak üzere daha gelişmiş ve verimli teknolojilere yatırım yapılmasını teşvik etmek gerektiğini belirtti. Açıklamada, hedefin AB çelik sektörü için yüksek kalite hurda arzını artırmak ve geri dönüşüm şirketlerine adil bir kazanç sağlamak olması gerektiği ifade edildi.