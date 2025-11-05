 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Assofermet:...

Assofermet: Araştırmalar Avrupa'da hurda arzının daralacağı iddiasını çürütüyor

Çarşamba, 05 Kasım 2025 14:56:14 (GMT+3)   |   Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, Avrupa Komisyonunun Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından yayımlanan son çalışmalarda AB çelik tedarik zincirine ilişkin sonuçları memnuniyetle karşıladı. Bulgulara göre Avrupa’da hurda arzı uzun süredir yerel talebin üzerinde ve bu durumun en az 2035’e kadar devam etmesi bekleniyor.

JRC’nin analizleri, Avrupa’da hem yeni hurda hem de kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerden elde edilen hurdaların toplam miktarının önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini, bunun da Avrupa çelik sanayisine yüksek seviyede hammadde arzı sağlayacağını ortaya koyuyor. Assofermet bu eğilimin, Avrupa Birliği içinde hurda arzında potansiyel bir daralma olacağı yönündeki iddiaları net biçimde çürüttüğünü vurguladı.

AB’nin hurda ihracatına ilişkin devam eden tartışmalar kapsamında görüşünü yineleyen dernek, geri dönüştürülmüş malzeme kıtlığının Avrupa çelik sanayisi için “ne bugün ne de önümüzdeki on yıl içinde” bir tehdit olarak görülemeyeceğini belirtti. Assofermet’e göre asıl odak konusu hurda kalitesinin iyileştirilmesine yöneltilmeli. Dernek, JRC’nin verilerine göre AB’den ihraç edilen hurdaların geri dönüşüm ve işleme süreçlerinden geçmiş olmasına rağmen %87’sinin orta veya düşük kalite olduğunu ifade etti. 

Bu doğrultuda Assofermet, Avrupa ve ulusal birliklere geri dönüşüm sektörünü destekleyecek politikalar uygulama çağrısını yineledi. Dernek, yapay zekâ kullanımı da dâhil olmak üzere daha gelişmiş ve verimli teknolojilere yatırım yapılmasını teşvik etmek gerektiğini belirtti. Açıklamada, hedefin AB çelik sektörü için yüksek kalite hurda arzını artırmak ve geri dönüşüm şirketlerine adil bir kazanç sağlamak olması gerektiği ifade edildi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye deep sea hurda fiyatlarındaki artışı kabul etti

06 Kas | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 45. Hafta, 2025

06 Kas | Hurda ve Hammadde

Almanya’da hurda ihracat fiyatları hafifçe yükselse de piyasa temkinli

06 Kas | Hurda ve Hammadde

Assofermet: İtalya hurda piyasası Ekim ayında yatay seyretti

06 Kas | Çelik Haberler

Pakistan’da ithal hurda fiyatları rupinin değer kaybı ve cansız talep nedeniyle aşağı yönlü seyrini sürdürüyor

05 Kas | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yatay, düşük çelik fiyatlarından dolayı piyasa durgun

05 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları çelik piyasasındaki zayıflıktan dolayı hafifçe gevşedi

05 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %6,8 azaldı

05 Kas | Çelik Haberler

Türkiye ithal hurda piyasasında satıcıların eli güçlendi

04 Kas | Hurda ve Hammadde

İtalya yerel hurda piyasasında fiyatlar yatay seyrini koruyor

31 Eki | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis