Federacciai’den hükümetin Yeşil Mutabakat tutumuna destek: “Gerçekçi hedefler ve somut sanayi politikaları gerekli”

Perşembe, 23 Ekim 2025 12:01:56 (GMT+3)

İtalyan Çelik Üreticileri Birliği Federacciai Başkanı Antonio Gozzi dün yaptığı açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Senato’da yaptığı konuşmada dile getirdiği Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ilişkin tutumuna tam destek verdiğini belirtti.

Gozzi, “Sonunda İtalyan hükümeti Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda net ve güçlü bir pozisyon aldı. Böylece uzun süredir sektörün işaret ettiği yönde önemli bir adım atılmış oldu. İklim ve çevre hedefleri uygulanabilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından güvence altına alınmadan belirlenemez,” dedi.

Ayrıca Gozzi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından sunulan önerinin İtalyan hükümeti tarafından desteklenmemesinin doğru bir karar olduğunu belirterek “Bir süredir yeşil dönüşümde sonuç odaklı ve ideolojik olmayan bir yaklaşım benimsenmesi çağrısı yapıyoruz. Üretim sistemimizin rekabet gücünü ve sanayi istihdamını koruyacak bir tutum izlenmeli,” dedi.

Gozzi’ye göre Yeşil Mutabakat’ın, şirketlerdeki karbonsuzlaşma ve inovasyonu destekleyebilecek gerçek bir Avrupa sanayi politikası olarak anlaşılması ancak “ekonomik gerçeklerle uyumlu zaman çizelgeleri ve kurallar” ile desteklenmesi gerekiyor. 

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Federacciai kısa süre önce Avrupa Komisyonu tarafından önerilen süresiz koruma rejimini “genel olarak olumlu bir önlem” ve “çelik sektörünün rekabet gücünü ve üretim kapasitesini koruyabilecek, daha bilinçli bir Avrupa sanayi politikasına yönelik önemli bir adım” olarak değerlendirmişti. 


