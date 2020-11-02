AB Brexit sonrası için kotalarda düzenlemeye gitti, hacimler düştü

Pazartesi, 02 Kasım 2020 16:11:58 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Brexit sonrasında uygulanmak üzere İngiltere’yi de çelik ürünleri ithalatına uygulanan kota sistemine dahil edince, halihazırda kotaya tabi olan ülkelerin kota hacimlerinde düşüş görüldü. Yeni kota hacimleri 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek ve böylece kotanın uygulanacağı son iki çeyrek için söz konusu ülkelerin ihracat için şansları azalmış olacak. Avrupa Komisyonu, kotalardaki değişikliklerin “kota tahsisi için yeni ithalat verilerinin kullanılmasından kaynaklandığını” söyledi.

İngiltere’nin de kota rejimine eklenmesiyle diğer ülkeler için ayrılan kotaların düzenlenmesi gerekti. Ancak, İngiltere için ithalat kotası ayrılmayan inşaat demiri segmentinde de kota hacimlerinin azaltılması dikkat çekiyor.

Yeni düzenlemelere göre, 2021’in ilk çeyreği için Türkiye’nin inşaat demiri kotası 75.123 mt’dan 58.826 mt’a, sıcak sac kotası 337,393 mt’dan 313.791 mt’a ve filmaşin kotası 77.750 mt’dan 76.362 mt’a düşürüldü.