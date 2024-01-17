KDV uygulama tebliğinde değişikliğe gidilebilir

Çarşamba, 17 Ocak 2024 10:55:28 (GMT+3) | İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığı KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı yayımladı.

Söz konusu taslakta öngörülen değişikliklerden bazılarına göre, 2 No’lu KDV beyannamesiyle bildirilen verginin iadesi uygulaması devam etse de vergi iadesi aynı ay içinde alınamayacak. Ocak ayında satın alınan ürünün KDV’si 2 No’lu beyannamede bildirilip aynı ayda ödeme yapılacak, söz konusu ürün satıldığında kesilen vergi için iade talep edilebilecek ve devamındaki aylarda da bu vergi mahsup edilebilecek. Ayrıca sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21. gününe, ödeme tarihi ise 23. gününe çekildi. Sektörlerin bu tebliğ taslağına yönelik tepkileri göz önüne alınarak kararın nihai hale getirileceğini belirten bir kaynak, ilk dönem hariç olmak üzere paniğe kapılmaya gerek olmadığını, önümüzdeki aylarda mahsup işlemiyle iade yapılacağını ifade etti.

Diğer değişikliklere bakıldığında, 30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için gecikme zammı uygulanmayacak. Buna ek olarak bazı KDV istisna süreleri 2028 yılının sonuna kadar uzatılacak.