﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İngiltere'nin Türkiye için ayırdığı ticari profil kotası doldu

Çarşamba, 13 Mart 2024 16:08:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere hükümetinin verilerine göre, 13 Mart itibarıyla Türkiye'den ithal alaşımsız ticari profil ve hafif profil kotasının tamamı doldu. Böylece Türkiye İngiltere'nin 1 Ocak-31 Mart tarihleri arası için ayırdığı 12.769 mt’luk kotanın tamamını kullanmış oldu.

Bu yılın Ocak ayında Türkiye 665 mt’u İngiltere’ye olmak üzere toplam 62.029 mt ticari profil ihraç ederken, 2023 yılında ülke 26.754 mt'u İngiltere’ye olmak üzere toplam 789.546 mt ticari profil ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye mevcut kota döneminde İngiltere’ye %25 oranında vergi ödemeden ticari profil ihraç edemeyecek olsa da AB'nin ithalat kotalarına bakıldığında 195.323 mt’luk alaşımsız ticari profil ve hafif profil kotasının yalnızca %31,93’ünü kullanıldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi ülkenin çelik sektörünü ithalattaki artışlardan korumak amacıyla ticari profil ve hafif profil dahil olmak üzere 15 çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemlerini 30 Haziran 2024 tarihinden 30 Haziran 2026 tarihine kadar iki yıl daha uzatmayı teklif etmişti. Buna ek olarak Avrupa Komisyonu 26 çelik ürüne yönelik 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek kota önlemlerine yönelik inceleme başlattı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları kur dalgalanmalarını dengelemek için revize edildi

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir ticari profil fiyatlarını açıkladı

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe düşmeye devam etti

11 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı resmi ticari profil fiyatları gevşedi

08 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Bulgaristan’da uzun mamul fiyatları düşen hurda ve zayıf talep sonucu geriledi

07 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları düştü

05 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin ticari profil ihracatı Aralık ayında %32,5 düştü

05 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel ticari profil fiyatları çoğunlukla hafifçe gevşedi

04 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı resmi ticari profil fiyatları gevşedi

01 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türk ticari profil üreticileri kur dalgalanmalarını dengelemek için fiyatlarını revize etti

28 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük