İngiltere'nin Türkiye için ayırdığı ticari profil kotası doldu

Çarşamba, 13 Mart 2024 16:08:06 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümetinin verilerine göre, 13 Mart itibarıyla Türkiye'den ithal alaşımsız ticari profil ve hafif profil kotasının tamamı doldu. Böylece Türkiye İngiltere'nin 1 Ocak-31 Mart tarihleri arası için ayırdığı 12.769 mt’luk kotanın tamamını kullanmış oldu.

Bu yılın Ocak ayında Türkiye 665 mt’u İngiltere’ye olmak üzere toplam 62.029 mt ticari profil ihraç ederken, 2023 yılında ülke 26.754 mt'u İngiltere’ye olmak üzere toplam 789.546 mt ticari profil ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye mevcut kota döneminde İngiltere’ye %25 oranında vergi ödemeden ticari profil ihraç edemeyecek olsa da AB'nin ithalat kotalarına bakıldığında 195.323 mt’luk alaşımsız ticari profil ve hafif profil kotasının yalnızca %31,93’ünü kullanıldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi ülkenin çelik sektörünü ithalattaki artışlardan korumak amacıyla ticari profil ve hafif profil dahil olmak üzere 15 çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemlerini 30 Haziran 2024 tarihinden 30 Haziran 2026 tarihine kadar iki yıl daha uzatmayı teklif etmişti. Buna ek olarak Avrupa Komisyonu 26 çelik ürüne yönelik 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek kota önlemlerine yönelik inceleme başlattı.