İngiltere Ukrayna’dan ithal çeliğe yönelik koruma önlemlerinin askıya alınma süresini 2029’a kadar uzattı

Cuma, 09 Şubat 2024 10:24:16 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti Ukrayna ekonomisinin savaşın etkilerinden toparlanmasını desteklemek için ülkeden ithal edilen çelik de dahil olmak üzere birçok ürüne yönelik koruma önlemlerinin askıya alınma süresini 2029 yılına kadar beş yıl daha uzattığını açıkladı. Koruma önlemlerinin askıya alınma süresi bu yılın Mart ayında sona erecekti.

Uzatma kararı Ukrayna çıkışlı çeliğin beş yıl daha ek kotalara ve vergiye tabi olmayacağı anlamına geliyor. Ukrayna da İngiltere’nin yaklaşımına uyum sağlayarak İngiliz şirketlerin Ukrayna’ya vergisiz ihracat yapabileceğini bildirdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılında İngiltere savaş karşısında Ukrayna ekonomisini desteklemek amacıyla ülkeden ithal çeliğe yönelik koruma önlemlerini askıya almış ve İngiltere-Ukrayna STA kapsamındaki tüm vergileri sıfıra indirmişti.