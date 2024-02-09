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İngiltere Çin’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping vergisini uzatabilir

Cuma, 09 Şubat 2024 11:37:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Çin’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping vergisi için incelemesinin geçici sonuçlarını açıkladı.

TRA Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik antidamping vergisi kaldırılırsa dampingin tekrarlanacağını ve İngiliz üreticilerin bundan zarar göreceğini, önlemlerin sürdürülmesinin ise üreticiler için faydalı olacağını tespit etti.

Birim %17,2 ila %27,9 oranındaki vergilerin en az 9 Şubat 2028 tarihine kadar uzatılmasını önerdi. Söz konusu ürünler 72 10 41 00 20, 72 10 41 00 30, 72 10 49 00 20, 72 10 49 00 30, 72 10 61 00 20, 72 10 61 00 30, 72 10 69 00 20, 72 10 69 00 30, 72 10 90 80 92, 72 12 30 00 20, 72 12 30 00 30, 72 12 50 61 20, 72 12 50 61 30, 72 12 50 69 20, 72 12 50 69 30, 72 12 50 90 14, 72 12 50 90 92, 72 25 92 00 20, 72 25 92 00 30, 72 25 99 00 22, 72 25 99 00 23, 72 25 99 00 41, 72 25 99 00 92, 72 25 99 00 93, 72 26 99 30 10, 72 26 99 30 30, 72 26 99 70 13, 72 26 99 70 93 ve 72 26 99 70 94 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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