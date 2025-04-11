 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB,...

AB, ABD'ye yönelik misilleme vergilerini 90 gün askıya aldı

Cuma, 11 Nisan 2025 10:49:34 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da yürürlüğe giren ülkeye özgü karşılıklı vergileri 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamasından sonra, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin ABD ile müzakerelere bir şans vereceğini ve misilleme vergileri 90 gün süreyle askıya alacağını belirtti. Müzakereler tatmin edici olmazsa AB’nin misilleme önlemleri devreye girecek.

Bu karardan bir gün önce komisyon, AB üye devletlerinin ABD’ye yönelik misilleme vergiler getirip 15 Nisan’dan itibaren yürürlüğe koyma önerisini kabul etmişti.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

AB üç ülkeden ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirdi

07 Nis | Çelik Haberler

AB ithal yassı mamul kotalarında en çok “diğer ülkeler” rağbet gördü

02 Nis | Çelik Haberler

Ursula von der Leyen: AB, ABD’nin yeni vergileri karşısında güçlü önlemler almaya hazır

02 Nis | Çelik Haberler

AB, ABD ürünlerine yönelik misilleme vergilerinin ilk aşamasını 13 Nisan’a erteledi

21 Mar | Çelik Haberler

AB'nin ithal çelikte yerel hammadde kullanımı şartı soğuk ve kaplamalı sac tedarikçilerini etkileyecek

19 Mar | Çelik Haberler

AB üç ülkeden ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirebilir

14 Mar | Çelik Haberler

Avrupa’dan ABD’nin çelik vergilerine hemen yanıt geldi

12 Mar | Çelik Haberler

AB kota tonajlarını indirdi, bazı ürün kotalarına üst sınır getirdi

11 Mar | Çelik Haberler

AB Ukrayna’dan ithal ürünlere yönelik muafiyetlerin uzatılmasını önerdi

11 Mar | Çelik Haberler

AB ülkeleri ABD’nin yeni vergileri nedeniyle ihracatta 28 milyar € kayıp bekliyor

25 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis