AB, ABD'ye yönelik misilleme vergilerini 90 gün askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da yürürlüğe giren ülkeye özgü karşılıklı vergileri 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamasından sonra, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin ABD ile müzakerelere bir şans vereceğini ve misilleme vergileri 90 gün süreyle askıya alacağını belirtti. Müzakereler tatmin edici olmazsa AB’nin misilleme önlemleri devreye girecek.

Bu karardan bir gün önce komisyon, AB üye devletlerinin ABD’ye yönelik misilleme vergiler getirip 15 Nisan’dan itibaren yürürlüğe koyma önerisini kabul etmişti.