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AB, ABD’nin vergilerine karşılık olarak çelik ithalatını daha da sınırlandırabilir

Cuma, 21 Şubat 2025 14:40:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ta yer alan bir habere göre Avrupa Birliği, ABD’nin tüm ülkelerden ithal çelik ürünlerine istisna ve muafiyet olmaksızın %25 oranında ilave vergi getirme kararının ardından yerel çelik üreticilerini korumak amacıyla çelik ithalatına uygulanan kotaları daha da sınırlandırmayı düşünüyor.

Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Leopoldo Rubinacci, koruma önlemlerine yönelik inceleme başlatıldığını ve bu incelemenin Mart ayının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Bununla birlikte Rubinacci, komisyonun 2026 yılının ortasından sonraki dönem için koruma önlemlerini uzatma veya alternatif bir mekanizmayı devreye alma seçeneğini değerlendireceğini ekledi.

Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirlenen kurallar gereğince koruma önlemleri en fazla sekiz yıl uygulanabiliyor. Bu durumda AB’nin önlemleri, 2026 yılının ortasında, yani ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin ikinci yılında sona erecek.

2018 yılında AB, çelik ithalatındaki artışın önüne geçmek ve yerel çelik sektörünü korumak amacıyla ülke bazında çeyreklik kota sistemi uygulamaya başlamıştı.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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