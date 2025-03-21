 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB,...

AB, ABD ürünlerine yönelik misilleme vergilerinin ilk aşamasını 13 Nisan’a erteledi

Cuma, 21 Mart 2025 11:02:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Avrupa Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, AB’nin ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği vergiler karşısında getireceği misilleme vergilerinin ilk aşamasını 1 Nisan yerine 13 Nisan’a ertelemeye karar verdiğini belirtti. Bu kararın AB ile ABD arasındaki müzakereler için ek süre sağlaması ve misilleme vergilerine hangi ürünlerin dahil edileceği konusunda AB üyesi ülkelerle görüşmelere olanak sağlaması bekleniyor.

Görüşmeler, 26 Mart tarihine kadar tamamlanacak ve ilave önlemler Nisan ayının ortasında uygulanmaya başlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere başlangıçta AB, 1 Nisan tarihinden itibaren 2,8 milyar € değerinde ABD mallarını hedefleyen 2018 yılı ve 3,6 milyar € değerinde ABD mallarını hedefleyen 2020 yılı ticaret önlemlerini yeniden yürürlüğe koymayı planlıyordu.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

AB'nin ithal çelikte yerel hammadde kullanımı şartı soğuk ve kaplamalı sac tedarikçilerini etkileyecek

19 Mar | Çelik Haberler

AB üç ülkeden ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirebilir

14 Mar | Çelik Haberler

Avrupa’dan ABD’nin çelik vergilerine hemen yanıt geldi

12 Mar | Çelik Haberler

AB kota tonajlarını indirdi, bazı ürün kotalarına üst sınır getirdi

11 Mar | Çelik Haberler

AB Ukrayna’dan ithal ürünlere yönelik muafiyetlerin uzatılmasını önerdi

11 Mar | Çelik Haberler

AB ülkeleri ABD’nin yeni vergileri nedeniyle ihracatta 28 milyar € kayıp bekliyor

25 Şub | Çelik Haberler

AB, ABD’nin vergilerine karşılık olarak çelik ithalatını daha da sınırlandırabilir

21 Şub | Çelik Haberler

İspanya’nın ABD’nin ithalat vergilerinden çok fazla etkilenmesi beklenmiyor

19 Şub | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu ve IndustriAll’dan ABD’nin çelik vergilerine tepki

12 Şub | Çelik Haberler

Federacciai: İtalya’nın ABD’ye çelik ihracatı 2018’den beri düşüşte, vergilerle ilgili kararı yakından takip edeceğiz

11 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis