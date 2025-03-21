AB, ABD ürünlerine yönelik misilleme vergilerinin ilk aşamasını 13 Nisan’a erteledi

Basında çıkan haberlere göre Avrupa Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, AB’nin ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği vergiler karşısında getireceği misilleme vergilerinin ilk aşamasını 1 Nisan yerine 13 Nisan’a ertelemeye karar verdiğini belirtti. Bu kararın AB ile ABD arasındaki müzakereler için ek süre sağlaması ve misilleme vergilerine hangi ürünlerin dahil edileceği konusunda AB üyesi ülkelerle görüşmelere olanak sağlaması bekleniyor.

Görüşmeler, 26 Mart tarihine kadar tamamlanacak ve ilave önlemler Nisan ayının ortasında uygulanmaya başlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere başlangıçta AB, 1 Nisan tarihinden itibaren 2,8 milyar € değerinde ABD mallarını hedefleyen 2018 yılı ve 3,6 milyar € değerinde ABD mallarını hedefleyen 2020 yılı ticaret önlemlerini yeniden yürürlüğe koymayı planlıyordu.