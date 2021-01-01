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Severstal Ocak ayı üretimli sıcak sac ihracat satışlarını kapattı ve Şubat ayı satışlarına başladı

Severstal, Ocak ayı üretimli sıcak sac ihracat satışlarını kapattığını ve Şubat ayı üretimli satışlarına başladığını duyurdu.

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