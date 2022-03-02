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Severstal yaptırımlar nedeniyle AB’ye çelik ihracatını durdurdu

Çarşamba, 02 Mart 2022 12:22:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, Rus haber ajansı Interfax’a yaptığı açıklamada, ana hissedar Aleksey Mordaşov’un yaptırım listesine dahil edilmesi nedeniyle AB’ye çelik ihracatının tamamen durdurulduğunu teyit etti.

Açıklamada, “Severstal olarak, AB’li alıcılarla yaşanan bazı sorunları göz önünde bulundurarak ticaret akışımızı alternatif piyasalara yönlendireceğiz,” sözlerine yer verildi.

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan verilere göre, AB’nin Rusya çıkışlı sıcak sac ithalatı geçtiğimiz yıl 2 milyon mt seviyesini geçti. Yüksek vergilerin MMK ve NLMK’nın önünü kesmesine bağlı olarak ithalat tonajının büyük bir kısmı Severstal tarafından sağlanıyordu. Severstal’ın aylık ortalama sıcak sac ihracat hacmi yaklaşık 100.000-150.000 mt seviyesinde yer alıyor. Coğrafi yakınlık ve alıcılarla kurulan ticari ilişkilere bakıldığında AB’nin Severstal’ın başlıca alıcısı olduğu biliniyor. Piyasa kaynakları Avrupalı alıcıların Rusya çıkışlı tonajların eksikliğini iç piyasa, Türkiye veya Asya’dan karşılamayı hedefleyeceğini söylüyor. Ancak alınan karar sonucunda bölgede ürün eksikliği olacağı ve piyasanın yeniden şekilleneceği dile getiriliyor.

Severstal’ın sıcak sac ihracatı üretiminin %30’undan daha az bir kısmını oluşturuyor. Piyasa kaynakları üreticinin ihracat için alternatif ödeme seçenekleri arayışına girerken iç piyasaya yöneleceğini belirtiyor. Bazı piyasa oyuncuları şirketin iç piyasada sıcak sac arzı beraberinde yine iç piyasaya verilmek üzere boru, levha ve şerit üretimini artıracağını ifade ediyor.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  BDT  Severstal  yassı ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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