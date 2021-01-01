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Severstal’ın sıcak sac ihracat fiyatları avronun değer kaybından ve yüksek navlun oranlarından olumsuz etkilendi

Rusya’nın en büyük sıcak sac üreticisi ve ihracatçısı Severstal’ın fiyatları, bir süredir dış piyasalarda düşüş gösteriyor.

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