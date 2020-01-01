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Severstal Temmuz üretimli sıcak sac satışlarını neredeyse tamamladı

Severstal, Avrupa rotalarına odaklanmaya devam ederek Temmuz üretimli sıcak sac satışlarını neredeyse tamamladı.

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