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Severstal Aralık ayı üretimli sıcak sac satışlarına başladı, fiyatlar arttı

Rusya’nın başlıca sıcak sac ihracatçılarından Severstal, Aralık ayı üretimli sıcak sac satışlarına başladı.

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