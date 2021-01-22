Severstal’ın çelik üretimi 2020’de düştü, satışları arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 12:14:18 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Severstal’ın ham çelik üretimi geçtiğimiz yıl dördüncü çeyrekte, 2 No’lu yüksek fırında planlanan kısa süreli bakım çalışmaları nedeniyle çeyreklik bazda %4 düşüşle 2,77 milyon mt seviyesine çıktı. Yılın tamamında, şirketin ham çelik üretimi Balakovo tesisinin 2019 yılı Temmuz ayında kapatılmasının ardından elektrik ark ocağı üretimli çelik üretim hacminin düşmesi nedeniyle yıllık %4 düşüşle 11,31 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, Severstal’ın sıcak sac satışları çeyreklik bazda %35 düşüşle 816.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul satışları çeyreklik bazda %119 artışla 212.000 mt oldu. Sonuç olarak, Severstal’ın toplam çelik ürünü satışları çeyreklik bazda %18 düşüşle 2,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, şirketin yerel piyasaya yönelik çelik sevkiyatlarının payı %65 oldu. Severstal, yarı mamul ve sıcak sac ihracat payını artırdı. Yılın tamamında, Severstal’ın sıcak sac satışları yıllık %1 artışla 4,44 milyon mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul satışları yıllık %23 artışla 601.000 mt oldu.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Severtal’ın demir cevheri pelet satışları çeyreklik bazda %8 artışla 2,83 milyon mt olurken, demir cevheri satışları söz konusu dönemde Karelsky Okatysh’daki üretimin artmasının etkisiyle çeyreklik bazda %11 düşüşle 1,73 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılında, Severtal’ın demir cevheri pelet satışları yıllık %1 düşüşle 10,94 milyon mt olurken, demir cevheri satışları söz konusu dönemde Karelsky Okatysh ve Yakovlevskiy madenlerindeki üretim artışının etkisiyle yıllık %13 artışla 7,06 milyon mt oldu.

Şirket, geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık aylarında çelik ile hammadde fiyatlarında gözlenen pozitif eğilimin 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarını olumlu etkilemesini bekliyor.