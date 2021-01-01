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< Yassı Ürünler ve Slab

Severstal dış piyasalara yaptığı Kasım ayı üretimli slab ve sıcak sac satışlarını kapattı

Severstal, yakın zaman önce, dış piyasalara yaptığı sıcak sac ve slab satışlarını kapatabildiğini duyurdu.

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