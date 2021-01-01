﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Severstal Ocak ayı üretimi sıcak sac ihracat tekliflerini duyurdu

Rusya’nın başlıca sıcak sac ihracatçılarından Severstal, Ocak ayı üretimli sıcak sac satışlarına başladığını ve yeni tekliflerini duyurdu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.