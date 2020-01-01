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Rus Severstal AB’ye sıcak sac satışında yeni fiyat rekoru kırdı

Rusya merkezli Severstal, Avrupa’nın kuzeyine yaptığı en son satışlarda fiyatlarını önemli oranda artırmayı başardı.

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