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Tokyo Steel talebin azalmasından dolayı Aralık ayı için fiyatlarını değiştirmedi

Japon çelik üreticisi Tokyo Steel bu ay için fiyatlarını 3.000-5.000 JPY/mt (26-44$/mt) artırmasının ardından, Aralık ayı ...

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