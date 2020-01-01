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BDT çıkışlı kütük fiyatları Latin Amerika’ya yapılan satışlarla arttı, Çin'den gelen karşı teklifler de yükseldi

Karadeniz çıkışlı kütük fiyatları, Latin Amerika’ya yapılan satışlarla yükseldi, bu da piyasa beklentilerinin güçlü olduğuna işaret ediyor.

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