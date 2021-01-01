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Asya kütük ithalat piyasası Çin’e yüksek fiyatlardan daha fazla satış yapılması sonucu iyileşti

Asya ithal kütük piyasasındaki durum, Çin’e yüksek fiyatlardan daha fazla satış yapılmasının ardından gözle görülür bir iyileşme gösterdi.

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