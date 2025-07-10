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Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları 2025’in ilk yarısında arttı

Perşembe, 10 Temmuz 2025 14:25:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin hammadde üretimi yıllık %10 artışla 2,5 milyon mt olurken, inşaat demiri, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere çelik satışları yıllık %18 artışla 2,6 milyon mt’a ulaştı. Söz konusu dönemde şirketin sıcak rulo sac satışları ilk defa 1,1 milyon mt’u aşarken, inşaat demiri ve yüksek kaliteli çelik satışları 1,3 milyon mt oldu. İkinci çeyrekte şirketin kaplamalı çelik ve boru satışları ise sırasıyla 110.000 mt ve 216.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında şirket yıllık %17 artışla 5,1 milyon mt ham çelik üretirken, inşaat demiri, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere çelik satışları yıllık %23 artışla 5 milyon mt oldu. İlk altı ayda Hoa Phat’ın sıcak rulo sac satışları yıllık %42 artışla 2,2 milyon mt, inşaat demiri ve yüksek kaliteli çelik satışları ise yıllık %11 artışla 2,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şu anda Hoa Phat, 6 No’lu yüksek fırını tamamlayıp devreye almaya odaklanıyor ve Hoa Phat Dung Quat 2 entegre çelik kompleksinin ikinci aşamasını bu yılın Eylül ayına kadar tamamlamayı hedefliyor. Kompleks tamamlandığında, Hoa Phat’ın toplam yıllık çelik üretim kapasitesi 8,5 milyon mt’u sıcak sac olmak üzere 16 milyon mt’a ulaşacak ve böylece şirket iç piyasadaki sıcak rulo sac talebinin tamamını karşılayabilecek.


Etiketler: İnşaat Demiri Sıcak Rulo Sac Kütük Yarı Mamul Uzun Ürünler Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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