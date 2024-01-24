Hyundai Steel Incheon ve Dangjin’deki elektrik ark ocaklarında uzun vadeli onarım çalışmaları yürütecek

Çarşamba, 24 Ocak 2024 14:01:28 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel Incheon ve Dangjin tesislerinde bulunan elektrik ark ocaklarında uzun vadeli onarım çalışmaları yapmayı planlıyor. Onarım çalışmaları nedeniyle Incheon tesisindeki ocağın 25 Şubat’tan 26 Haziran’a kadar dört ay süreyle, Dangjin tesisindeki ocağın ise Eylül ayının sonundan itibaren üç ay süreyle kapatılması planlanıyor.

Ayrıca şirketin inşaat sektöründe beklenen resesyon nedeniyle gerileyecek talep karşısında Incheon’daki inşaat demiri üretim hattında da bakım çalışmaları yapacağı söyleniyor. Ancak Hyundai Steel inşaat demiri arzındaki aksamayı en aza indirmek için onarım çalışmalarından önce yeterli kütük stoku oluşturmayı hedefliyor.