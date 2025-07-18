Hoa Phat yılın ilk yarısında net kârını %23 artırdı, yeni projeler gündemde

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2025 yılının ilk yarısına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre üretici, yılın ilk altı ayında yıllık bazda %5 artışla 74 trilyon VND’nin (2,83 milyar $) üzerinde net gelir ve yıllık bazda %23 artışla 7,6 trilyon VND (290,5 milyon $) net kâr elde etti.

Yalnızca ikinci çeyrekte, Hoa Phat Group 36 trilyon VND (1,38 milyar $) net gelir ve 4,3 trilyon VND (164,4 milyon $) net kâr kaydetti.

2025 yılı için Hoa Phat, 170 trilyon VND (6,5 milyar $) net gelir ve 15 trilyon VND (573,5 milyon $) net kâr hedefliyor. Bu hedeflerin sırasıyla %44’ü ve %51’i Haziran sonu itibarıyla tamamlanmış görünüyor.

Ulaşım altyapısına yönelik yeni tesis

Şirketten yapılan açıklamada mali tablonun yanı sıra gelecek planlarına da yer verildi. Buna göre Hoa Phat, 19 Ağustos 2025 tarihinde Quang Ngai’nin Dung Quat bölgesinde yüksek hızlı tren rayları ve özel ebatlı çelik üretecek bir tesisin inşaatına başlayacak. Söz konusu tesiste yapılacak üretimle, Kuzey-Güney hızlı tren projesi, Hai Phong -Hanoi-Lao Cai demir yolu hattı ve Hanoi ile Ho Chi Minh City’deki çeşitli şehir içi raylı sistemlere çelik ürün tedarik edilmesi planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Hoa Phat aynı zamanda 6 No’lu yüksek fırının devreye almaya çalışıyor. Projenin tamamlanmasıyla şirketin yıllık çelik üretim kapasitesi, 9 milyon mt’u sıcak rulo sac olmak üzere, 16 milyon mt’a ulaşacak.

1$ = 26,160 VND (18 Temmuz)