Filipinli SteelAsia ürün portföyünü çeşitlendirmek için dört yeni tesise yatırım yapacak

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 11:38:46 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Filipinler merkezli çelik üreticisi SteelAsia Manufacturing Corporation, önümüzdeki 2-3 yıl içinde Luzon ve Mindanao adalarında dört yeni üretim tesisi inşa etmek için 65 milyar PHP (1,1 milyar $) yatırım yapmayı planlıyor. Yeni tesisler, şirketin ülkedeki operasyonlarını genişletecek ve H profil, I profil, filmaşin, palplanş ve kütük gibi Filipinler’de üretilmeyen çelik ürünleri üreterek ürün portföyünü çeşitlendirecek.

Candelaria’da kurulacak yeni tesis yıllık 750.000 mt haddeleme kapasitesiyle kalın profil üretirken, Davao’daki tesis ise yıllık 500.000 mt kütük üretecek. Her iki tesisin de 2026 yılında devreye alınması planlanıyor. Öte yandan Tarlac’ta kurulacak iki yeni tesis, SteelAsia’nın inşaat demiri üretimini 1,2 milyon mt artıracak ve yıllık 500.000 mt filmaşin üretecek. Tarlac’taki tesislerin 2027 yılında devreye alınması bekleniyor.