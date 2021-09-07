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< Hurda ve Hammadde

Çin’e yapılan son Brezilya çıkışlı pik demir bağlantısında fiyat değişmedi

Küresel pik demir tedarikçileri, uluslararası piyasalardaki müşterilere satış yapmaya devam etti.

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