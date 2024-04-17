ArcelorMittal Kryvyi Rih’in üretimi birinci çeyrekte arttı, kapasite kullanımı %50’ye çıkarılacak

Çarşamba, 17 Nisan 2024 14:30:43 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli üreticisi ArcelorMittal’in Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %2,8 ve yıllık %49,8 artışla 403.000 mt olurken, ham çelik üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %12,2 ve yıllık %93 artışla 278.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde ArcelorMittal Kryvyi Rih’in haddelenmiş çelik üretimi çeyreklik bazda %13,9 ve yıllık %94 artışla 262.000 olurken, demir cevheri konsantresi üretimi ise geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %38,3 ve yıllık %49,7 artışla 1,77 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin söz konusu dönemdeki kok üretimi çeyreklik bazda %16,1 ve yıllık %60,1 artışla 245.000 mt oldu.

Şirketin CEO’su Mauro Longobardo, “Yakın gelecekte çelik üretim kapasite kullanımımızı %50’ye yaklaştırmak üzere çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Ayrıca istikrarlı enerji temini planlarımızın başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli bir faktör olmaya devam ediyor,” şeklinde konuştu.