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Atlas Tube ve Nucor Tubular Products 110$/mt artış açıkladı

Atlas Tube tüm mekanik boru, kutu profil ve kazık borusu fiyatlarını tüm yeni siparişlerde geçerli olmak üzere 110$/mt artıracağını açıkladı.

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