ABD yuvarlak kaynaklı boru ithalatında telafi edici vergiye yönelik hile tespit etti

ABD Ticaret Bakanlığı malzemesi Çin menşeli, üretimi ise Umman’da tamamlanan yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boru ithalatına yönelik hile soruşturması kapsamında nihai kararını açıkladı.
Soruşturmanın tamamlanmasıyla bakanlık Çin menşeli sıcak sac kullanılan ve Umman’da üretilen boruların ithalatında Çin’den ithal yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya uygulanan telafi edici vergi hükümlerinin ihlal edildiğine karar verdi.
Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik teşvik oranı %29,62-616,83 oranları arasında yer alıyor.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.10.00, 7306.30.50.25, 7306.30.50.32, 7306.30.50.40, 7306.30.50.55, 7306.30.50.85, 7306.30.50.90, 7306.50.10.00, 7306.50.50.50, 7306.50.50.70, 7306.19.10.10, 7306.19.10.50, 7306.19.51.10 ve 7306.19.51.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.