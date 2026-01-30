 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vallourec...

Vallourec ile XGS Energy ABD’de yeni nesil jeotermal projeleri hızlandırmak için iş birliği yaptı

Cuma, 30 Ocak 2026 11:44:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, ABD merkezli yeni nesil jeotermal sistem geliştiricisi XGS Energy ile ABD’nin batısında yeni nesil jeotermal projelerin devreye alınmasını hızlandırmayı hedefleyen stratejik bir tedarik zinciri ortaklığı kurduğunu açıkladı.

Anlaşma kapsamında Vallourec, boru çözümleri sunarak XGS’nin 3 GW’lık ticari jeotermal projesini destekleyecek.

New Mexico’daki 150 MW’lık proje için kritik destek

Uzun vadeli boru tedarikinin güvence altına alınması, XGS’nin bu yıl New Mexico’da 150 MW kapasiteli bir jeotermal projenin inşasına hazırlanması açısından önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Ortaklık çerçevesinde Vallourec, mühendislik uzmanlığı, üretim kabiliyetleri ve yüksek sıcaklığa dayanıklı boru çözümlerindeki deneyimiyle XGS’nin jeotermal teknolojisinin devreye alınmasına ve ölçeklenmesine katkı sağlayacak.

Vallourec “Yeni Enerjiler” portföyünü genişletiyor

Vallourec açısından ortaklık, “Yeni Enerjiler” portföyünün stratejik bir genişlemesi niteliğinde ve şirketin gelişmiş jeotermal uygulamalar için boru çözümleri ile hizmetlerinde lider tedarikçi olma hedefini güçlendiriyor. Şirket, jeotermal kuyularda ısı kayıplarını minimize etmek, ısı transfer performansını artırmak ve uzun vadeli güvenilirliği iyileştirmek üzere tasarlanan THERMOCASE® Vakum Yalıtımlı Boru teknolojisinin, yeni nesil jeotermal sistemlerin ticari ölçekte yaygınlaşması açısından kritik rol oynadığını vurguladı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Vallourec 

Benzer Haber ve Analizler

Vallourec'ten Ohio’daki tesisine 48 milyon $’lık boru işleme hattı yatırımı

11 Kas | Çelik Haberler

Saudi Steel Pipe 80 milyon $ tutarında açık deniz hat borusu sözleşmesi imzaladı

30 Oca | Çelik Haberler

Çin iç piyasasında boru fiyatları kütük fiyatlarının desteğiyle yatay seyrederken, hafif düşüşler de görüldü

29 Oca | Boru

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri hafifçe yükselirken, yerel fiyatlarda dalgalanma gözleniyor

29 Oca | Boru

Interpipe, İtalya’daki altyapı projesi için boru tedarik sözleşmesi imzaladı

29 Oca | Çelik Haberler

Tenaris Sakarya Gaz Sahası projesine boru tedarik edecek

29 Oca | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 4. Hafta, 2026

27 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’te %4 düştü

26 Oca | Çelik Haberler

AB’nin bazı yassı mamullere yönelik ithalat kotaları neredeyse bir ay içinde tükendi

26 Oca | Çelik Haberler

Suudi East Pipes, AliShar Contracting Company’e boru kaplama hizmeti sağlayacak

23 Oca | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Dikişli Hassas Boru
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  2 - 12 mm
BDA DEMÇEL METAL SAN. TİC. LTD.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis