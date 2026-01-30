Vallourec ile XGS Energy ABD’de yeni nesil jeotermal projeleri hızlandırmak için iş birliği yaptı

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, ABD merkezli yeni nesil jeotermal sistem geliştiricisi XGS Energy ile ABD’nin batısında yeni nesil jeotermal projelerin devreye alınmasını hızlandırmayı hedefleyen stratejik bir tedarik zinciri ortaklığı kurduğunu açıkladı.

Anlaşma kapsamında Vallourec, boru çözümleri sunarak XGS’nin 3 GW’lık ticari jeotermal projesini destekleyecek.

New Mexico’daki 150 MW’lık proje için kritik destek

Uzun vadeli boru tedarikinin güvence altına alınması, XGS’nin bu yıl New Mexico’da 150 MW kapasiteli bir jeotermal projenin inşasına hazırlanması açısından önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Ortaklık çerçevesinde Vallourec, mühendislik uzmanlığı, üretim kabiliyetleri ve yüksek sıcaklığa dayanıklı boru çözümlerindeki deneyimiyle XGS’nin jeotermal teknolojisinin devreye alınmasına ve ölçeklenmesine katkı sağlayacak.

Vallourec “Yeni Enerjiler” portföyünü genişletiyor

Vallourec açısından ortaklık, “Yeni Enerjiler” portföyünün stratejik bir genişlemesi niteliğinde ve şirketin gelişmiş jeotermal uygulamalar için boru çözümleri ile hizmetlerinde lider tedarikçi olma hedefini güçlendiriyor. Şirket, jeotermal kuyularda ısı kayıplarını minimize etmek, ısı transfer performansını artırmak ve uzun vadeli güvenilirliği iyileştirmek üzere tasarlanan THERMOCASE® Vakum Yalıtımlı Boru teknolojisinin, yeni nesil jeotermal sistemlerin ticari ölçekte yaygınlaşması açısından kritik rol oynadığını vurguladı.