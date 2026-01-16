ABD Vietnam’dan ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna vergi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Vietnam’dan ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna yönelik 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde söz konusu ürünün ABD’ye normal değerlerin altından satıldığını tespit etti. Vietnam’ın genelinde faaliyet gösteren üretici için ağırlıklı ortalama damping marjı %90,80 olarak belirlenirken, beş şirkete yönelik incelemenin geri çekilmesine karar verildi.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.