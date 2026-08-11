Ekinciler'in net kârı satış gelirindeki artışa rağmen 2026'nın ilk yarısında azaldı

İskenderun merkezli çelik üreticisi Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 azalarak 323,37 milyon TL seviyesine inerken, satış geliri yıllık %28,2 artışla 11,80 milyar TL seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Ekinciler'in faaliyet kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %19,6 azalarak 267,41 milyon TL seviyesine indi.

Yılın ilk yarısında şirketin inşaat demiri satış geliri yıllık %10,3 artışla 8,05 milyar TL ve kütük satış geliri yıllık %103,5 artışla 3,57 milyar TL seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca Ocak-Haziran döneminde Ekinciler'in iç piyasa satış geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %14,5 artışla 10,24 milyar TL ve ihracat satış geliri de yıllık %559,9 artışla 1,53 milyar TL seviyelerinde yer aldı.

Şirket, İskenderun Körfezi'nde yıllık 1,3 milyon mt kapasiteli bir üretim tesisi işletirken, söz konusu tesiste 8-50 mm çaplarında inşaat demiri üretiyor.