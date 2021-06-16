Yüksek demir cevheri fiyatları sayesinde CSN Mineração güçlü nakit yaratmaya devam edecek

Çarşamba, 16 Haziran 2021 11:52:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Credit Suisse bünyesinde bulunan analistlerin yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) madencilik birimi olan demir cevheri üreticisi CSN Mineração’nun nakit yaratma gücünün yüksek demir cevheri fiyatları sayesinde devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca, demir cevheri talebinin yüksek seyretmesinin beklendiği, bu durumun da CSN Mineração’nun nakit yaratma gücünü destekleyeceği ifade edildi. Bununla birlikte, CSN Mineração’nun yüksek miktarda temettü ödemesi yapması bekleniyor.

Şirketin demir cevheri kapasitesinin 2024 yılına kadar 60 milyon mt’a çıkması, 40 milyon mt’unu şirket dışı alımların oluşturması bekleniyor.